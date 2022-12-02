تطور هام في قضية "كريدي سويس".. صعود قوي للسهم مع عودة التفاؤل للمستثمرين

التقط مستثمرو مجموعة كريدي سويس أنفاسهم اليوم الجمعة، بعد أن قال رئيس مجلس الإدارة أكسل ليمان، إن سيولة البنك تتحسن، وإن النزوح الهائل لأصول العملاء الذي أزعج الأسواق يقترب من نهايته.

قال ليمان في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ، إن عمليات السحب في البنك السويسري، التي قفزت إلى حوالي 84 مليار فرنك (90 مليار دولار) في وقت سابق من هذا الربع، بعد شائعات حول استقرار البنك، "توقفت بشكل أساسي".

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حدث الجزء الأكبر من النزيف في أكتوبر، وشهد البنك منذ ذلك الحين عودة بعض الأصول إلى سويسرا.

وأضاف ليمان: "عندما أتحدث إلى العملاء، أعلم بالفعل أنه ستكون هناك تدفقات داخلة.. لقد رأينا ذلك يحدث جزئياً بالفعل. لذلك لدينا خطط لمواصلة التواصل مع العملاء. قد يستغرق الأمر بعض الوقت لكننا سنعود إلى الوضع الطبيعي".

ارتفع سهم كريدي سويس بنسبة 6.9٪ في تداولات زوريخ، مما وضع السهم في طريقه لإنهاء سلسلة خسائر قياسية استمرت 13 يوماً، حيث هدأت التعليقات المستثمرين. وقد قلص الخسائر هذا العام إلى 67٪.

كان البنك قد صدم الأسواق أواخر الشهر الماضي، عندما قال إن العملاء، في غضون أسابيع، سحبوا نحو 10% من الأصول في وحدة إدارة الثروات الرئيسية، والتي تعد تقليدياً واحدة من أكثر الأعمال استقراراً في البنك.

يحتاج كريدي سويس إلى أموال لتمويل إصلاح شامل، بما في ذلك الاستغناء عن وظائف والتخلي عن الأعمال المصرفية الاستثمارية. وقد قوبلت الخطة بشكوك من المحللين والمستثمرين القلقين بشأن تعقيد إعادة الهيكلة.

وقد شعر المستثمرون بالارتياح من تصريحات ليمان، التي تؤكد أن المؤشرات الرئيسية للاستقرار المالي للبنك قوية، وأن مستوى السيولة لديه يتحسن بعد الانخفاضات في الأسابيع الأخيرة. وقال ليمان إن معدل تغطية السيولة للبنك الذي يتخذ من زوريخ مقراً له، والذي يقيس حجم الأصول المتاحة للوفاء بالالتزامات، يبلغ حالياً 140٪.

أفاد بنك كريدي سويس الأسبوع الماضي، بأن المعدل قد انخفض إلى ما بين 120٪ و 130٪، من مستوى عند حوالي 190٪ في نهاية الربع الثالث. وفي أكتوبر، تسببت التدفقات الخارجة للأصول والاستخدام اللاحق للسيولة الوقائية للبنك في الانخفاض إلى ما دون المستويات التنظيمية المحددة في بعض كياناته.