تابعة لـ"المتقدمة" تحصل على موافقة "الطاقة" لإنشاء وتملك خط أنابيب غاز البروبان

أعلنت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات "المتقدمة"، اليوم الأحد، عن حصول الشركة المتقدمة للاستثمار العالمي، التابعة لها، على موافقة وزارة الطاقة بالترخيص لإنشاء وتملك وتشغيل خط أنابيب لنقل غاز البروبان في مدينة الجبيل الصناعية الثانية (الجبيل – 2).

وقالت "المتقدمة" في بيان على "تداول السعودية"، إن الترخيص لمدة 25 سنة هجرية من تاريخ نشر القرار الوزاري في الجريدة الرسمية، يوم الجمعة الموافق 8 جمادى الأولى 1444هـ.

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وأشارت "المتقدمة" إلى ثقة وزارة الطاقة في أداء الشركة في صناعة البتروكيماويات، فيما يأتي الترخيص ضمن جهود متواصلة وملموسة من الوزارة لدعم وتعزيز المحتوى المحلي، الذي من شأنه رفع مستوى التنافسية لدى الصناعات الوطنية لتحقيق رؤيتنا الطموحة - رؤية 2030.