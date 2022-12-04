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صدر للخدمات اللوجستية
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سوق السعودية

تحويل ملكية كبار المؤسسين في شركة "صدر" إلى "إلمه للاستثمار القابضة"

لتصبح حصتها 19.99%

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة صدر للخدمات اللوجستية، اليوم الأحد، عن تلقيها خطابا من كبار الملاك المؤسسين بالشركة بما يفيد تحول ملكية أسهم المؤسسين محمد عبدالله عبدالكريم الصمعاني، وبندر محمد عبدالله الصمعاني، إلى شركة إلمه للاستثمار القابضة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة قابضة وعائلية مملوكة لعائلة الصمعاني، المؤسسين لشركة صدر للخدمات اللوجستية.

وقالت "صدر للخدمات اللوجستية" في بيان على "تداول السعودية"، إن حصة شركة "إلمه" تصبح ما نسبته 19.994% من أسهم شركة صدر للخدمات اللوجستية.

وأضافت أن هذه الخطوة من المؤسسين تأتي سعيا للتحول من العمل الفردي إلى العمل المؤسسي مما يحقق حوكمة الأعمال وفق أفضل الممارسات للشركات العائلية.

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وأوضحت أن هذا الإفصاح من قبل الشركة يأتي في إطار الشفافية وتوضيح الصورة مع الإشارة إلى أن محمد عبد الله الصمعاني يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة وكذلك بندر محمد الصمعاني نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي.

وأكدت الشركة أن هذه التطورات لن تؤثر على استراتيجية الشركة وسير أعمالها ومشاريعها.

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