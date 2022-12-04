وزير: ألمانيا توقع عقوداً لحماية المناخ مع الشركات الصناعية العام المقبل

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، اليوم الأحد، إن ألمانيا ستبرم ما يسمى بعقود حماية المناخ مع الشركات الصناعية العام المقبل لدعم الانتقال نحو الإنتاج الأنظف والتحول إلى الهيدروجين.

ونقلت مجموعة فانكي الإعلامية عن هابيك قوله "الهدف هو تطوير صناعة خضراء بكفاءة إلى جانب سلاسل القيمة التي تصبح قابلة للتسويق".

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ولم يذكر هابيك تفاصيل عما ستشمله مثل هذه الاتفاقات، نقلاً عن رويترز.

وذكرت وكالة رويترز، الأربعاء، أن هابيك يخطط لمنح الشركات العاملة في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة ومنها الكيماويات والصلب ترتيبات للحصول على دعم لمدة 15 عاما وصفها بعقود حماية المناخ، مقابل تقليل انبعاثات الكربون في إنتاجها.