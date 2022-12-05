أرباح "عطاء" تتراجع 59% إلى 21.1 مليون ريال في الربع الأول

تراجع صافي أرباح شركة عطاء التعليمية "عطاء" بنسبة 59.04% في الربع الأول من السنة المالية للشركة بنهاية أكتوبر 2022، إلى نحو 21.06 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 51.41 مليون ريال في الربع المماثل من السنة المالية السابقة.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح "عطاء" بنسبة 54.27% مقارنة بأرباح نحو 13.65 مليون ريال في الربع الرابع من السنة المالية السابقة للشركة.

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وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن انخفاض صافي الربح خلال الربع الحالي على أساس سنوي، يرجع إلى إثبات مكاسب غير متكررة بالربع المماثل من العام السابق ناتجة عن الاستحواذ علي شركة المجموعة العربية للتعليم والتدريب ( إيضاح رقم 10بالميزانية ) بقيمة 38.1 مليون ريال .

جدير بالذكر أن شركة عطاء التعليمية أعلنت عن انتقال مجمع مدارس العلم العالمية بحي السليمانية إلى مجمع تعليمي جديد بحي الورود بداية من العام الدراسي 2023/2022م الموافق 2022/08/28م.

ويقع المجمع التعليمي في حي الورود بمدينة الرياض وهو على أرض مساحتها 11.557 متر مربع ومسطحات بناء تبلغ 15.000 متر مربع.