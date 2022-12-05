المراعي تستثمر 1.2 مليار ريال لتطوير مرافق إنتاج أمهات الدواجن

أعلنت شركة المراعي، اليوم الاثنين، عن استثمار 1.2 مليار ريال في محافظة سكاكا في منطقة الجوف بهدف تطوير مرافق إنتاج أمهات الدواجن.

جاء ذلك خلال حفل توقيع اتفاق بين شركة المراعي ووزارة البيئة والمياه والزراعة، نقلاً عن بيان للشركة.

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وقال رئيس مجلس إدارة شركة المراعي، الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير: "إن العناية التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده للقطاع الخاص ساهمت بشكل مباشر في تنمية هذا القطاع للمساهمة بفاعلية في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 لتعزيز الأمن الغذائي في المملكة".

وأضاف الأمير نايف، أن الاستثمارات تشمل تطوير مرافق إنتاج أمهات الدواجن، بهدف تعزيز التكامل الرأسي لإمدادات الدواجن، وستوفر 720 فرصة عمل جديدة.

وأشار إلى أنَّ مرافق إنتاج الدواجن المزمع إنشاؤها من خلال هذه الاستثمارات في منطقة الجوف هي واحدة من عدة مرافق سيتم توزيعها في عدد من مناطق المملكة لضمان وصول الدجاج الطازج إلى المستهلك النهائي في وقت قياسي، بالإضافة إلى تقليل مخاطر الاعتماد على موقع واحد فقط للإنتاج، إذ يلبي ذلك أهداف الأمن الحيوي لدى شركة المراعي.

يذكر أن شركة المراعي كانت قد أطلقت منذ أيام استثمارا مماثلا في منطقة حائل بقيمة 4.5 مليار ريال للتوسع في إنتاج الدواجن، وهذا يأتي ضمن خطة استثمارية لهذا القطاع الحيوي كان قد أعلن عنها في مايو 2021 تقدر بمبلغ 6.6 مليار ريال لتطوير إنتاج الدواجن، والتواجد بمواقع جغرافية مختلفة بالسعودية بهدف تعزيز الأمن الحيوي للقطاع، إضافة إلى توزيع إسهامات الشركة في التنمية الاقتصادية على مختلف مناطق المملكة.