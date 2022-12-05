تابعة لـ"المتقدمة" تحصل على تمويلات بـ 6.1 مليار ريال لإنشاء مصانع في الجبيل

أعلنت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات "المتقدمة"، اليوم الاثنين، عن الإغلاق المالي لتمويل بقيمة 6.1 مليار ريال للتسهيلات الإسلامية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، لصالح الشركة المتقدمة للبولي أوليفينات للصناعة "المتقدمة للبولي أوليفينات"، التابعة لـ"المتقدمة"، لتمويل إنشاء مصانع معالجة غاز البروبان والبولي بروبيلين والآيسوبروبانول في مدينة الجبيل الصناعية السعودية.

وقالت "المتقدمة" في بيان على "تداول السعودية"، إن ذلك يأتي في أعقاب توقيع العديد من اتفاقيات التسهيلات الإسلامية مع جهات تمويل متحالفة تم الإعلان عنها بتاريخ 6 يوليو 2022.

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وأضافت أنه تم تحقيق الإغلاق المالي لاتفاقيات التسهيلات الإسلامية في 4 ديسمبر 2022 بعد استيفاء جميع المتطلبات والشروط المسبقة لبدء السحب من تسهيلات الديون الرئيسية هذه التي تم ترتيبها على أساس عدم حق الرجوع المبرم بين المتقدمة للبولي اوليفينات ومجموعة من الممولين.

وتضم مجموعة الممولين مصرف الإنماء، وشركة الراجحي المصرفية للاستثمار، والبنك العربي الوطني، والشركة العربية للاستثمارات البترولية، وبنك البلاد، والبنك السعودي الفرنسي، وبنك الرياض، والبنك السعودي البريطاني، والبنك الأهلي السعودي.

يذكر أن المتقدمة للبولي اوليفينات عبارة عن مشروع مشترك بين الشركة المتقدمة للاستثمار العالمي، التابعة والمملوكة بنسبة 100% لـ"المتقدمة" وشركة إس كي غاز للبتروكيماويات الخاصة المحدودة، التابعة لشركة إس كي غاز المحدودة لإنتاج 843 ألف طن سنويا من البروبيلين و800 ألف طن سنويا من مادة البولي بروبيلين و70 ألف طن سنوياً من الآيسوبروبانول.

وأكمل المشروع أكثر من 45% من أنشطة الهندسة والمشتريات والبناء حتى نهاية نوفمبر 2022م ومن المقرر أن تبدأ العمليات التجارية بحلول النصف الثاني من عام 2024م.