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تسلا

تسلا تنفي خفض إنتاجها في مصنع شنغهاي.. والسهم يهبط بشدة

مبيعات تسلا من طراز في الصين ارتفعت 40% في نوفمبر على أساس شهري

دبي - العربية.نت
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نفت شركة تسلا الصانعة للسيارات الكهربائية تقارير تحدثت عن نيتها خفض إنتاجها من موديل لشهر ديسمبر في مصنعها في مدينة شنغهاي الصينية بسبب تراجع الطلبـ، قائلة "أنها أخبار خاطئة"، إلا أن السهم انخفضت بشدة في تعاملات جلسة الاثنين.

وكانت بلومبرغ قالت أن شركة تسلا تخطط لخفض إنتاجها بنسبة 20% هذا الشهر مقارنة بشهر نوفمبر.

وسجلت مبيعات تسلا من طراز في الصين ارتفاعا بـ40% شهريا في نوفمبر بعد أن خفضت الشركة أسعار هذا الطراز بـ9% بالإضافة إلى تقديم حوافز تأمينية للمشترين.

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