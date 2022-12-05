مجموعة ماجد الفطيم تحصل على قرض مرتبط بالاستدامة بـ 1.25 مليار دولار

قالت مجموعة ماجد الفطيم الإماراتية لمتاجر التجزئة اليوم الاثنين، إنها حصلت على تسهيل ائتماني متجدد بقيمة 1.25 مليار دولار مرتبط بأهداف الشركة البيئية والاجتماعية وأهداف الحوكمة.

وقاد بنك أبوظبي الأول ترتيب القرض، وهو الثاني المرتبط بالاستدامة للمجموعة، كوكيل ومنسق الاستدامة.

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وقالت المجموعة التي تدير مراكز للتسوق في أنحاء الشرق الأوسط إنها "حددت أهداف أداء الاستدامة التي سيتم قياسها على أساس سنوي طوال مدة القرض".

وأضافت أن القرض يهدف إلى خفض انبعاثات المجموعة من النطاقين الأول والثاني وتطبيق قواعد شهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي بمراكزها التجارية.

وشهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي هي شهادة اعتماد عالمية للأبنية الخضراء.

وحصلت مجموعة ماجد الفطيم على قرض مرتبط بالاستدامة بقيمة 1.5 مليار دولار في أغسطس/آب من العام الماضي.

وفي يونيو/حزيران جمعت 500 مليون دولار من طرح سندات خضراء دائمة لإعادة تمويل سندات هجينة قائمة.