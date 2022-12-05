اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
شركات

مجموعة ماجد الفطيم تحصل على قرض مرتبط بالاستدامة بـ 1.25 مليار دولار

بهدف خفض انبعاثات المجموعة وتطبيق قواعد شهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي بمراكزها التجارية

دبي - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قالت مجموعة ماجد الفطيم الإماراتية لمتاجر التجزئة اليوم الاثنين، إنها حصلت على تسهيل ائتماني متجدد بقيمة 1.25 مليار دولار مرتبط بأهداف الشركة البيئية والاجتماعية وأهداف الحوكمة.

وقاد بنك أبوظبي الأول ترتيب القرض، وهو الثاني المرتبط بالاستدامة للمجموعة، كوكيل ومنسق الاستدامة.

وقالت المجموعة التي تدير مراكز للتسوق في أنحاء الشرق الأوسط إنها "حددت أهداف أداء الاستدامة التي سيتم قياسها على أساس سنوي طوال مدة القرض".

قيد أسهم "بورسعيد لتداول الحاويات" في البورصة المصرية تمهيداً للطرح العام أسواق المال البورصة المصرية قيد أسهم "بورسعيد لتداول الحاويات" في البورصة المصرية تمهيداً للطرح العام

وأضافت أن القرض يهدف إلى خفض انبعاثات المجموعة من النطاقين الأول والثاني وتطبيق قواعد شهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي بمراكزها التجارية.

وشهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي هي شهادة اعتماد عالمية للأبنية الخضراء.

وحصلت مجموعة ماجد الفطيم على قرض مرتبط بالاستدامة بقيمة 1.5 مليار دولار في أغسطس/آب من العام الماضي.

وفي يونيو/حزيران جمعت 500 مليون دولار من طرح سندات خضراء دائمة لإعادة تمويل سندات هجينة قائمة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
ريشة فنان عراقي تزين قرية بيبان في نينوى لإعادة إحياء التراث الأيزيدي ريشة فنان عراقي تزين قرية بيبان في نينوى لإعادة إحياء التراث الأيزيدي
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط