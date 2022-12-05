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المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي
المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي
سوق السعودية

"المجموعة السعودية" تعلن توزيع 7.5% أرباحاً نقدية عن النصف الثاني

حصة السهم من التوزيع 0.75 ريال

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي "المجموعة السعودية"، اليوم الاثنين، عن قرار مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2022، بإجمالي نحو 566.1 مليون ريال لعدد أسهم مستحقة للأرباح نحو 754.8 مليون سهم.

وقالت "المجموعة السعودية" في بيان على "تداول السعودية"، إن حصة السهم من التوزيع 0.75 ريال بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 7.5%.

وتكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم عند إغلاق السوق في يوم الخميس 8 ديسمبر 2022، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

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ويكون تاريخ التوزيع 22 ديسمبر 2022.

كانت أرباح المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي "المجموعة السعودية"، قد تراجعت في الربع الثالث من 2022، بنسبة 73.04%، بعد الزكاة والضريبة، إلى نحو 55 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 204 ملايين ريال في الربع المماثل من 2021.

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