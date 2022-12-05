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ﺷرﻛﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ وإﻧﺗﺎج اﻟورق مبكو
شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق- "مبكو"
سوق السعودية

"مبكو" تعلن عن استعادة كامل الطاقة الإنتاجية لمصنع جدة

انخفضت قيمة المبيعات بنحو 18 مليون ريال نتيجة الحالة المطرية الشديدة على مدينة جدة

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق- "مبكو"، عن استعادة كامل الطاقة الإنتاجية وتشغيل المصنع يوم الخميس مطلع ديسمبر الجاري، قبل الموعد المتوقع، نتيجة الحالة المطرية الشديدة على مدينة جدة.

وقالت "مبكو" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن الأثر المالي الناتج عن توقف عمليات التشغيل خلال الفترة حتى إعادة التشغيل يتمثل في انخفاض قيمة المبيعات بنحو 18 مليون ريال أي نحو 7% من قيمة مبيعات الربع الرابع وذلك نتيجة لتوقف عمليات الإنتاج.

كانت "مبكو" قد أعلنت عن تأثر أعمالها نتيجة الحالة المطرية الشديدة على مدينة جدة بتاريخ 24 نوفمبر 2022، حيث توقف الإنتاج بمصنع الشركة الكائن بحي الخمرة، بالإضافة إلى تأثر بعض الأعمال اللوجيستية.

ونجحت الشركة حينئذ في استعادة نحو 40% من الطاقة الإنتاجية للمصنع خلال 48 ساعة، وتوقعت استعادة كامل الطاقة الإنتاجية خلال سبعة أيام من تاريخ الإعلان.

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