"الاتصالات السعودية" تفوز بمزاد الطيف الترددي للشبكات غير الأرضية

فازت شركة الاتصالات السعودية STC، بمزاد الطيف الترددي للشبكات غير الأرضية، والذي يستهدف تغطية المجال الجوي للمملكة بخدمات الإنترنت على الطائرات (A2G)، وتقديم خدمات الأقمار الصناعية المتنقلة (MSS) في جميع مناطق المملكة.

وأعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في السعودية، عن النتائج النهائية لمزاد الطيف الترددي في النطاق 2100 ميغاهرتز للشبكات غير الأرضية (NTN) الذي بدأ في 30 نوفمبر 2022، والذي يهدف إلى تحفيز نشر الشبكات غير الأرضية وتعزيز الاستثمارات فيها، وتقديم خدمات متقدمة للمستخدم النهائي والتأكيد على ريادة المملكة في تمكين هذه الشبكات.

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وذكرت الهيئة في بيان، أن المزاد استمر لمدة 3 أيام تخللها 32 جولة مزايدة تم من خلالها المزايدة على قناتين تردديتين بمجموع عرض نطاق 60 ميغاهيرتز بين أربع شركات تم تأهيلها للمشاركة في المزاد وفق إعلانات نشرت مسبقا، وقد انتهى المزاد بفوز شركة الاتصالات السعودية stc بكلتا القناتين، والتي يُستهدف من خلالهما تغطية المجال الجوي للمملكة بخدمات الإنترنت على الطائرات (A2G)، وتقديم خدمات الأقمار الصناعية المتنقلة (MSS) في جميع مناطق المملكة.

وتكون الشركة الفائزة هي المسؤولة عن تقديم الخدمات للمستخدمين، كما يمكنها الاستعانة أو التعاون مع شركات أخرى متخصصة في المجال.

يذكر أن هذا المزاد يعد الأول من نوعه عالمياً للشبكات غير الأرضية؛ تعزيزاً لجهود الهيئة لنشر هذه التقنيات في المملكة وتغطية المناطق غير المخدومة بالشبكات الأرضية والنائية وتقديم أفضل الخيارات للمستخدمين فيها.