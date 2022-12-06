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الشركة العقارية السعودية
الشركة العقارية السعودية
سوق السعودية

تابعة لـ "العقارية" السعودية توقع عقداً مع "بوابة الدرعية" بقيمة 373.9 مليون ريال

بهدف تمكين أعمال البناء لبوابة الدرعية – المرحلة الثانية

دبي - العربية.نت
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أعلنت الشركة العقارية السعودية، عن توقيع عقد مشروع لإحدى شركاتها التابعة للشركة العقارية السعودية للبنية التحتية "بنية" مع شركة "بوابة الدرعية المحدودة" بقيمة إجمالية 373.93 مليون ريال شاملا قيمة الضريبة المضافة.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن المشروع يتضمن تمكين أعمال البناء لبوابة الدرعية، المرحلة الثانية، والأعمال التحضيرية، وتجهيز الموقع والأعمال الأرضية، (الحفر والهدم والردم وتسوية الأرض) والأعمال المرتبطة.

وأضافت أن مده العقد 548 يوما.

وأوضحت أن الأثر المالي للمشروع سينعكس على الربع الأول 2023 وحتى الربع الثاني 2024.

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