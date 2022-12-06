سوق السعودية
تابعة لـ "العقارية" السعودية توقع عقداً مع "بوابة الدرعية" بقيمة 373.9 مليون ريال
بهدف تمكين أعمال البناء لبوابة الدرعية – المرحلة الثانية
وضع القراءة
100% حجم الخط
أعلنت الشركة العقارية السعودية، عن توقيع عقد مشروع لإحدى شركاتها التابعة للشركة العقارية السعودية للبنية التحتية "بنية" مع شركة "بوابة الدرعية المحدودة" بقيمة إجمالية 373.93 مليون ريال شاملا قيمة الضريبة المضافة.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن المشروع يتضمن تمكين أعمال البناء لبوابة الدرعية، المرحلة الثانية، والأعمال التحضيرية، وتجهيز الموقع والأعمال الأرضية، (الحفر والهدم والردم وتسوية الأرض) والأعمال المرتبطة.
مادة اعلانية
وأضافت أن مده العقد 548 يوما.
وأوضحت أن الأثر المالي للمشروع سينعكس على الربع الأول 2023 وحتى الربع الثاني 2024.
اقرأ أيضاً
-
"توبي" تعلن توزيع 7% أرباحاً نقدية عن الربع الثالثحصة السهم من التوزيع تبلغ 0.7 ريال شركات
-
"الاتحاد العقارية" تعتزم إطلاق مشروع جديد بـ1.6 مليار درهميضم 800 وحدة موزعة على 3 أبراج و55 ألف قدم مربعة الأسواق العقارية
-
لأول مرة.. فوضى في سوق الصرف وعدة أسعار للدولار مقابل الجنيه المصريمصرفي لـ"العربية": تقديرات حجم التعاملات بالسوق غير الرسمية تصل لـ8 مليارات دولار قصص اقتصادية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية