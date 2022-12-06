تشكيل أكبر شركة خاصة بسكن الموظفين في أبوظبي

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي عن دمج كيزاد للمجمعات، مع شركة الإسكان الجماعي لتشكيل أكبر شركة خاصة بسكن الموظفين في أبوظبي وتمتلك مجموعة موانئ أبوظبي حصص الأغلبية فيها.

وتبلغ قيمة أسهم المؤسسة الجديدة الناشئة عن الدمج نحو سبعة مليارات درهم، ما يجعلها من بين الأكبر من نوعها في دولة الإمارات، وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام".

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وبلغت إيرادات كيزاد للمجمعات خلال فترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2022 نحو 275 مليون درهم، في حين بلغت إيرادات شركة الإسكان الجماعي خلال الفترة نفسها نحو 205 ملايين درهم.

كما بلغت الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لكيزاد للمجمعات نحو 168 مليون درهم، و120 مليون درهم لشركة الإسكان الجماعي.

وسيجري إتمام الصفقة من خلال عملية تبادل للأسهم العادية دون أي تبادل نقدي.

وتعمل كيزاد للمجمعات تحت مظلة مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، ويعود تاريخ عملياتها إلى عام 2005 حيث كانت تعمل تحت مظلة "زونزكورب".

بدورها، تعد شركة الإسكان الجماعي مالكة لمرافق سكن الموظفين ومشغلة لها في إمارة أبوظبي ومتخصصة في تطوير وإدارة العقارات، حيث تملك وتشغل مدينة آيكاد السكنية في مصفح بإمارة أبوظبي بطاقة استيعابية تبلغ 58 ألف سرير ومرافق ترفيهية تشمل مطاعم ومركز تسوق.

كما تقوم الشركة بتشغيل عدة شركات فرعية تقدم خدمات مساندة ومن بينها شركات إدارة المرافق "خدمات"، وإدارة العقارات "إي جيه آر سي"، و"يور لوندري".

وتصبح كيزاد للمجمعات بعد هذا الدمج أكبر شركة لخدمات سكن الموظفين في إمارة أبوظبي مع طاقة استيعابية مملوكة ومُدارة تبلغ 135 ألف سرير.