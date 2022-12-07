تحالف يخطط للاستحواذ على "جيمس للتعليم" بـ 6 مليارات دولار

ذكرت وكالة بلومبيرغ أن تحالفا يضم شركتي القابضة (ADQ) وشركة الدار العقارية، عيّن مستشارين في عرض لشراء مجموعة "جيمس التعليمية".

وأوضحت الوكالة أن الائتلاف عين كلا من بنك "ستاندرد تشارترد" وشركة "روتشيلد" في مسعى للاستحواذ على جيمس التعليمية التي تعد واحدة من أكبر مشغلي المدارس الخاصة في العالم والتي يقع مقرها في دبي.

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وأضافت أن "جيمس التعليمية" تعمل مع "غولدمان ساكس" و"مورغان ستانلي" لإتمام صفقة البيع المحتملة التي قد تصل قيمتها على 6 مليارات دولار.