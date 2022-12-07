سوق السعودية
حكم قضائي بالموافقة على افتتاح إجراءات إعادة التنظيم المالي لـ "تهامة للإعلان"
تعيين مكتب أسامة السديس كأمين للقيام بأعمال التنظيم المالي
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أعلنت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة "تهامة"، عن صدور حكم قضائي من المحكمة التجارية بمدينة الرياض بالموافقة على افتتاح إجراءات إعادة التنظيم المالي للشركة.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن المحكمة قررت تعيين مكتب أسامة السديس كأمين للقيام بأعمال التنظيم المالي.
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وأضافت أن المهلة الممنوحة للشركة من قبل المحكمة لإعداد المقترح هي 150 يوما من تاريخ افتتاح الإجراء.
وأشارت إلى أنه سوف يتم استلام حكم المحكمة يوم الخميس الموافق: 14-5-1444هـ.
كانت شركة "تهامة" قد أقامت دعوى ضد أمانة منطقة الرياض أمام المحكمة الإدارية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالأعمدة الإعلانية المملوكة لها، والتي تمت إزالتها من قبل المدعى عليها بطريقة أدت إلى الإضرار بها.
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