اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
شركة تهامة للإعلان
تهامة للإعلان
سوق السعودية

حكم قضائي بالموافقة على افتتاح إجراءات إعادة التنظيم المالي لـ "تهامة للإعلان"

تعيين مكتب أسامة السديس كأمين للقيام بأعمال التنظيم المالي

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة "تهامة"، عن صدور حكم قضائي من المحكمة التجارية بمدينة الرياض بالموافقة على افتتاح إجراءات إعادة التنظيم المالي للشركة.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن المحكمة قررت تعيين مكتب أسامة السديس كأمين للقيام بأعمال التنظيم المالي.

وأضافت أن المهلة الممنوحة للشركة من قبل المحكمة لإعداد المقترح هي 150 يوما من تاريخ افتتاح الإجراء.

بلومبرغ: "اتصالات" تدرس الاستحواذ على بعض أعمال فودافون في إفريقيا قصص اقتصادية فودافون بلومبرغ: "اتصالات" تدرس الاستحواذ على بعض أعمال فودافون في إفريقيا

وأشارت إلى أنه سوف يتم استلام حكم المحكمة يوم الخميس الموافق: 14-5-1444هـ.

كانت شركة "تهامة" قد أقامت دعوى ضد أمانة منطقة الرياض أمام المحكمة الإدارية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالأعمدة الإعلانية المملوكة لها، والتي تمت إزالتها من قبل المدعى عليها بطريقة أدت إلى الإضرار بها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
السياحة الروسية تتوجه إلى "الكاريبي".. لماذا؟ السياحة الروسية تتوجه إلى "الكاريبي".. لماذا؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط