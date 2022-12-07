شركة شقيقة لـ"مجموعة الحكير" تفتتح مركزاً رياضياً بمدينة جدة
لرياضة البادل تحت مسمى "بادل إن"
أعلنت شركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية- "مجموعة الحكير"، اليوم الأربعاء، عن قيام شركة أساطير الخليج، الشقيقة والمالك الحصري للعلامة التجارية "بادل إن "Padel In في المملكة العربية السعودية بإفتتاح مركز رياضي متكامل لرياضة البادل بمدينة جدة تحت مسمى "بادل إن".
وذكرت "مجموعة الحكير"، في بيان على "تداول السعودية"، أن المركز يعتبر أكبر صالة مغطاة لرياضة البادل في المملكة حاليا حيث يحتوي على 10 ملاعب مجهزة طبقا للمعايير الدولية الخاصة برياضة البادل على مساحة إجمالية نحو 10 آلاف متر مربع.
وتمتلك "مجموعة الحكير" حصة تبلغ 33.3% في شركة أساطير الخليج وذلك يأتي تماشيا مع استراتيجية المجموعة في تنويع مصادر الدخل والاستثمارات المبتكرة.
وتخطط شركة أساطير الخليج لافتتاح فروع أخرى في مدن مختلفة خلال الفترة القادمة.
ومن المتوقع أن يكون الأثر المالي لذلك اعتبارا من الربع الرابع للعام 2022م.
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