"أنابيب السعودية" تعتزم الاستحواذ على حصة 35% في شركة زميلة بـ9.9 مليون دولار

تعتزم شركة الشركة السعودية لأنابيب الصلب "أنابيب السعودية"، الاستحواذ على حصة ملكية إضافية في العالمية للأنابيب تبلغ 35% بسعر يصل إلى 9.9 مليون دولار.

والشركة العالمية للأنابيب، هي شركة سعودية لتصنيع أنابيب الصلب تمتلك فيها "الأنابيب السعودية" حالياً حصة تبلغ 35% وشركة إي إي دبليو هولدنج جي إم بي إتش أند كو كي جي "إي إي دبليو" حصة تبلغ 35%.

مادة اعلانية

وأعلنت الشركة السعودية لأنابيب الصلب "الأنابيب السعودية"، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، عن تلقيها إشعاراً من الشركة العالمية للأنابيب، صادرعن شركة إي إي دبليو هولدنج جي إم بي إتش أند كو كي جي "إي إي دبليو" بشأن بيع حصة ملكية إي إي دبليو في العالمية للأنابيب والبالغة 35%.

وقالت "الأنابيب السعودية"، إنه بعد المداولة في مجلس إدارتها، ستمارس حقها في شراء الحصة المعروضة للبيع بموجب النظام الأساسي للشركة العالمية للأنابيب.

وأضافت أنه نتيجة لذلك، وبعد استيفاء شروط الإتمام النظامية، بما فيها موافقة الهيئة العامة للمنافسة واستلام موافقات البنوك المطلوبة، ستستحوذ "الأنابيب السعودية" على حصة ملكية إضافية في العالمية للأنابيب تبلغ 35% أو أي حصة أقل قد تنتج عن التوزيع النسبي بين المساهمين الممارسين لحقهم في الشراء بسعر يصل إلى 9.9 مليون دولار أو 1.132 دولارا للسهم الواحد من أسهم "العالمية للأنابيب" وستتحمل "الأنابيب السعودية" الجزء المقابل من الضمانات المقدمة من إي إي دبليو فيما يتعلق بالديون المالية للعالمية للأنابيب.

وعند إتمام العملية، ستبدأ "الأنابيب السعودية" في توحيد أصول ونتائج عمليات "العالمية للأنابيب" في قوائمها المالية الموحدة.