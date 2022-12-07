اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
شركة تهامة للإعلان
شركة تهامة للإعلان
سوق السعودية

"تهامة للإعلان" تعلن قبول المحكمة استئناف الدعوى ضد أمانة الرياض

ستحدد الخطوات التالية عقب استلام صك الحكم

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة "تهامة"، عن استلامها خطابا من محامي الشركة يفيد بصدور حكم من محكمة الاستئناف الإدارية بقبول استئناف الشركة وإلغاء الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بالرياض والقاضي بعدم قبول دعوى "تهامة" ضد أمانة منطقة الرياض.

وقالت "تهامة" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إنها ستقوم الشركة عقب استلام صك الحكم والمقرر له تاريخ 21 ديسمبر 2022م وبالتنسيق مع محامي الشركة بدراسة الحكم وأسبابه وتحديد الخطوات التالية بناء على ما سبق.

كانت شركة "تهامة" قد أقامت دعوى ضد أمانة منطقة الرياض أمام المحكمة الإدارية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالأعمدة الإعلانية المملوكة لها، والتي تمت إزالتها من قبل المدعى عليها بطريقة أدت إلى الإضرار بها.

رويترز: توقعات بارتفاع التضخم السنوي في مصر إلى 18.75% خلال نوفمبر اقتصاد تضخم رويترز: توقعات بارتفاع التضخم السنوي في مصر إلى 18.75% خلال نوفمبر

وقامت أمانة منطقة الرياض برفع دعوى أمام المحكمة الإدارية بمنطقة الرياض للمطالبة بإلزام شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق بسداد مبلغ (11,769,914) ريالا لصالح الأمانة، عن مطالبة تخص مستحقات تأجير واستغلال مواقع إعلانية بمدينة الرياض.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
النيابة العامة تتلو بيان اتهام 10 عناصر لـ"داعش" في تفجيرات بروكسل النيابة العامة تتلو بيان اتهام 10 عناصر لـ"داعش" في تفجيرات بروكسل
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط