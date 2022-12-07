"تهامة للإعلان" تعلن قبول المحكمة استئناف الدعوى ضد أمانة الرياض

أعلنت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة "تهامة"، عن استلامها خطابا من محامي الشركة يفيد بصدور حكم من محكمة الاستئناف الإدارية بقبول استئناف الشركة وإلغاء الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بالرياض والقاضي بعدم قبول دعوى "تهامة" ضد أمانة منطقة الرياض.

وقالت "تهامة" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إنها ستقوم الشركة عقب استلام صك الحكم والمقرر له تاريخ 21 ديسمبر 2022م وبالتنسيق مع محامي الشركة بدراسة الحكم وأسبابه وتحديد الخطوات التالية بناء على ما سبق.

مادة اعلانية

كانت شركة "تهامة" قد أقامت دعوى ضد أمانة منطقة الرياض أمام المحكمة الإدارية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالأعمدة الإعلانية المملوكة لها، والتي تمت إزالتها من قبل المدعى عليها بطريقة أدت إلى الإضرار بها.

وقامت أمانة منطقة الرياض برفع دعوى أمام المحكمة الإدارية بمنطقة الرياض للمطالبة بإلزام شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق بسداد مبلغ (11,769,914) ريالا لصالح الأمانة، عن مطالبة تخص مستحقات تأجير واستغلال مواقع إعلانية بمدينة الرياض.