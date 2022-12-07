"عطاء التعليمية" توصي بتوزيع 10% أرباحاً نقدية على المساهمين

أعلنت شركة عطاء التعليمية، اليوم الأربعاء، عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية للشركة المنتهية في 31 يوليو 2022، بإجمالي نحو 42.09 مليون ريال لعدد أسهم مستحقة نحو 42.09 مليون سهم.

وقالت "عطاء" في بيان على "تداول السعودية"، إن حصة السهم من التوزيع تبلغ ريال، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 10%.

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وتكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، والذي سيتم الإعلان عنه لاحقا، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وسيتم الإعلان عن تاريخ وآلية توزيع الأرباح لاحقا.

كانت الأرباح السنوية للشركة قد ارتفعت بنسبة 98.8% إلى نحو 70.62 مليون ريال، مقارنة بنحو 35.5 مليون ريال في السنة السابقة.