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السعودية توقع اتفاقا مع هواوي الصينية في مجال الحوسبة السحابية

خلال زيارة الرئيس الصيني إلى السعودية

دبي - العربية.نت
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وقعت السعودية، اليوم الخميس، اتفاقا مع هواوي الصينية في مجال الحوسبة السحابية، نقلاً عن رويترز.

استقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الديوان الملكي بقصر اليمامة في الرياض، اليوم، الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية.

وعقد ولي العهد ورئيس جمهورية الصين الشعبية، جلسة مباحثات رسمية، جرى خلالها استعراض أوجه الشراكة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية، والجهود التنسيقية المشتركة لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات بما يتلاءم مع رؤيتهما، وبحث فرص استثمار الموارد المتاحة في كلا البلدين بما يحقق المصالح المشتركة، إلى جانب بحث المستجدات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة بشأنها، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

بعد ذلك شهد ولي العهد ورئيس جمهورية الصين الشعبية، مراسم تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية بين البلدين.

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