شركة تابعة لـ"أكوا باور" تشتري سندات بـ 400.7 مليون دولار

أعلنت شركة أكوا باور، عن شراء شركة أكوا باور مانجمنت آند إنفستمنت ون المحدودة، التابعة والمملوكة بالكامل لـ"أكوا باور"، بشراء سندات ACWA39 بقيمة 400.729 مليون دولار إجمالي القيمة قبل الإطفاء، بعد عرضها من قبل حملة السندات خلال فترة التسوية المبكرة.

وقالت أكوا باور في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إنه لم يتم عرض أي سندات أخرى بعد فترة التسوية المبكرة، وبذلك لن يكون هناك تاريخ تسوية نهائية وستكون القيمة الإجمالية للسندات القائمة المتبقية 413.271 مليون دولار، قبل الإطفاء، حيث انتهت فترة عرض الشراء الآن ولا يمكن تقديم أي سندات أخرى للشراء.

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وأضافت أن شركة أكوا باور مانجمنت آند إنفستمنت ون المحدودة قبلت شراء سندات ACWA39 بقيمة 400.729 مليون دولار من أصل المبلغ الأساسي الإجمالي البالغ 814 مليون دولار إجمالي القيمة قبل الإطفاء.