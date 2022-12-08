"أدنوك" و"طاقة" و"مبادلة" تنجز صفقة الاستحواذ على حصص في مصدر
"طاقة" دفعت 1.02 مليار دولار مقابل حصة مسيطرة نسبتها 43%
أعلنت شركات بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وطاقة ومبادلة للاستثمار، اليوم الخميس، أنها ستصبح مساهمة في شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر".
وأوضحت الشركات الثلاث في بيان أن طاقة ستستحوذ على حصة مسيطرة نسبتها 43% من أعمال "مصدر" في مجال الطاقة المتجددة، في حين ستحتفظ "مبادلة" بحصة 33%، بينما تستحوذ "أدنوك" على حصة نسبتها 24% من تلك الأعمال.
أما في مجال الهيدروجين الأخضر، فتستحوذ "أدنوك" على حصة مسيطرة نسبتها 43% من أعمال "مصدر" المرتبطة بالهيدروجين الأخضر، في حين ستحتفظ "مبادلة" بحصة 33% وتستحوذ "طاقة" على حصة نسبتها 24%.
وتهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى ترسيخ مكانة "مصدر" كإحدى أبرز شركات الطاقة النظيفة على مستوى العالم، وذلك من خلال توحيد جهود "طاقة" و"مبادلة" و"أدنوك" في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر تحت مظلة "مصدر" والعلامة الجديدة الموحدة.
ودفعت"طاقة" مبلغا نقديا قدره 3.7 مليار درهم (1.02 مليار دولار) مقابل حصتها الجديدة في "مصدر".
وتستهدف "مصدر" قدرة توليد للطاقة المتجددة لا تقل عن 100 غيغاوات وإنتاج ما يصل إلى مليون طن من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030.
-
الشركات البريطانية على المحك.. أسعار الطاقة قد تدفعها للانهيارتتوقع تضاعف تكاليف الطاقة عند انتهاء الدعم الحكومي قصص اقتصادية
-
ناقلات النفط لا تزال تتكدس في المضائق التركية.. أميركا وبريطانيا تسعيان لحل الأزمةمع تمسك أنقرة بوثائق التأمين طاقة
-
تحذيرات اقتصادية قاتمة من رؤساء البنوك في وول ستريتجيمي ديمون: الاقتصاد قد يشهد ركودا خفيفا إلى صعب العام المقبل قصص اقتصادية