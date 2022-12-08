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سوق أبوظبي

"أدنوك" و"طاقة" و"مبادلة" تنجز صفقة الاستحواذ على حصص في مصدر

"طاقة" دفعت 1.02 مليار دولار مقابل حصة مسيطرة نسبتها 43%

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركات بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وطاقة ومبادلة للاستثمار، اليوم الخميس، أنها ستصبح مساهمة في شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر".

وأوضحت الشركات الثلاث في بيان أن طاقة ستستحوذ على حصة مسيطرة نسبتها 43% من أعمال "مصدر" في مجال الطاقة المتجددة، في حين ستحتفظ "مبادلة" بحصة 33%، بينما تستحوذ "أدنوك" على حصة نسبتها 24% من تلك الأعمال.

أما في مجال الهيدروجين الأخضر، فتستحوذ "أدنوك" على حصة مسيطرة نسبتها 43% من أعمال "مصدر" المرتبطة بالهيدروجين الأخضر، في حين ستحتفظ "مبادلة" بحصة 33% وتستحوذ "طاقة" على حصة نسبتها 24%.

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وتهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى ترسيخ مكانة "مصدر" كإحدى أبرز شركات الطاقة النظيفة على مستوى العالم، وذلك من خلال توحيد جهود "طاقة" و"مبادلة" و"أدنوك" في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر تحت مظلة "مصدر" والعلامة الجديدة الموحدة.

ودفعت"طاقة" مبلغا نقديا قدره 3.7 مليار درهم (1.02 مليار دولار) مقابل حصتها الجديدة في "مصدر".

وتستهدف "مصدر" قدرة توليد للطاقة المتجددة لا تقل عن 100 غيغاوات وإنتاج ما يصل إلى مليون طن من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030.

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