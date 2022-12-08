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المصافي العربية السعودية
المصافي العربية السعودية
سوق السعودية

"المصافي" السعودية تتحول للخسائر وتتكبد 3.1 مليون ريال في الربع الثالث

17.2 مليون ريال أرباح الشركة في 9 أشهر

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة المصافي العربية السعودية "المصافي" عن تحولها للخسائر بقيمة 3.1 مليون ريال خلال الربع الثالث من عام 2022، مقابل أرباح 827.9 ألف ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن صافي الخسائر المحققة خلال الربع الثالث بالمقارنة بأرباح الربع الثالث قبل عام، ترجع إلى خسائر المساهمة بالشركة العربية للصهاريج بمبلغ 501.23 ألف ريال، وإلى احتساب الزكاة وإضافتها خلال هذه الفترة بمبلغ 2.3 مليون ريال.

وعلى أساس ربعي، فقد تحولت الشركة للخسائر مقابل أرباح 21 مليون ريال في الربع الثاني من العام الجاري.

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وخلال فترة التسعة أشهر الأولى من 2022، ارتفعت أرباح الشركة بنسبة 110.18% إلى 17.2 مليون ريال، مقابل صافي ربح بلغ 8.18 مليون ريال خلال الفترة المقارنة من 2021.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال فترة الـ9 أشهر الأولى من 2022 بنسبة 151.64% إلى 22.1 مليون ريال، مقارنة مع 8.79 مليون ريال بالفترة المماثلة من عام 2021.

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