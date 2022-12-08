سوق السعودية
"المعمر" تحصل على عقد من "بترورابغ" بـ 42.7 مليون ريال
لتوحيد مركز البيانات وتحديث تقنيات تكنولوجيا المعلومات
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أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم أي إس"، اليوم الخميس، عن تلقي إشعار بترسية عقد توحيد مركز البيانات وتحديث تقنيات تكنولوجيا المعلومات مع "بترورابغ" بمبلغ إجمالي نحو 42.71 مليون ريال شاملاً ضریبة القیمة المضافة.
وقالت شركة "المعمر لأنظمة المعلومات" في بيان على "تداول السعودية"، إن مدة العقد 84 شهراً.
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وأضافت أن الأثر المالي الإيجابي للعقد سينعكس في الربع الأول والثاني من العام 2023.
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