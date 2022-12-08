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رتال للتطوير العقاري
رتال للتطوير العقاري
سوق السعودية

"رتال" توقع عقداً لتطوير وبيع وحدات سكنية بعوائد متوقعة 64.3 مليون ريال

في مدينة ثروة الواقعة بين مدينتي الخبر والدمام بالمنطقة الشرقية

دبي - العربية.نت
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وقعت شركة رتال للتطوير العمراني اتفاقية تطوير مع شركة واجهة الفا للاستثمار وهى شركة مملوكة لصندوق عقاري تحت إدارة شركة الفا المالية، وذلك بهدف تطوير وتسويق وبيع وحدات سكنية في مدينة ثروة الواقعة بين مدينتي الخبر والدمام بالمنطقة الشرقية.

وقالت "رتال للتطوير" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن إجمالى العوائد المتوقعة من الاتفاقية نحو 64.29 مليون ريال.

وأضافت أن إجمالي عدد الوحدات يبلغ 386 وحدة، وإجمالي مساحة الأرض يبلغ 142.43 ألف متر مربع.

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وأوضحت أن مدة العقد 30 شهراً، ومن المتوقع أن يكون لهذه الاتفاقية تأثير إيجابي على النتائج المالية للأعوام 2023م و2024م و2025م.

وأشارت "رتال" إلى وجود مصلحة غير مباشرة لكل من رئيس مجلس الإدارة عبد الله عبد اللطيف الفوزان، ونائب رئيس مجلس الإدارة علي عبد اللطيف الفوزان وعضو مجلس الإدارة فوزان محمد الفوزان وعضو اللجنة التنفيذية عبداللطيف علي الفوزان.

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