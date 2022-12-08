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سلوشنز توقع عرضا للاستحواذ
اس تي سي
سوق السعودية

"سلوشنز" توقع عقداً مع "إس تي سي" بقيمة 138 مليون ريال

لتوفير خدمة رسائل المجموعات عن طريق مركز إرسال الرسائل (SMSC)

دبي - العربية.نت
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وقعت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات "سلوشنز"، عقداً مع شركة الاتصالات السعودية "اس تي سي" لتوفير خدمة رسائل المجموعات والربط بمركز إرسال الرسائل (SMSC) الخاص بـ" اس تي سي"، وتقديم خدمات الرسائل النصية لعملاء سلوشنز.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن قيمة العقد الجديد تبلغ 138 مليون ريال.

وأضافت أن مدة العقد 12 شهر.

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وأشارت إلى أن الأثر المالي سيظهر على القوائم المالية للشركة بدايةً من الربع الرابع من العام 2022.

يشار إلى أن "اس تي سي" تعتبر المساهم الأكبر في "سلوشنز" وتملك ما نسبته 79% من أسهمها.

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