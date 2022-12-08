"معدنية" تعلن إقامة مشروع لجدل الأسلاك الحديدية في البحرين بتكلفة 30 مليون ريال

أعلنت الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن "معدنية"، عن إقامة مشروع لجدل الأسلاك الحديدية وذلك في مملكة البحرين الشقيقة بتكلفة 30 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الخميس، إنه سيتم تمويل المشروع ذاتياً بالإضافة إلى البنوك التجارية.

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وأضافت أنه من المتوقع أن يكون الأثر إيجابيا، وسيتم الإعلان عنه لاحقا.