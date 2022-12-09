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أرامكو

أرامكو و"شاندونغ" الصينية توقعان مذكرة تتضمن اتفاقية محتملة لتوريد النفط

تشمل التعاون عبر التقنيات المتعلقة بالهيدروجين ومصادر الطاقة المتجددة واحتجاز الكربون وتخزينه

دبي - العربية.نت
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وقعت أرامكو السعودية ومجموعة "شاندونغ" للطاقة الصينية، مذكرة تفاهم تتضمن اتفاقية محتملة لتوريد النفط الخام، واتفاقية شراء منتجات كيميائية.

ويمتد نطاق المذكرة، التي تم توقيعها على هامش القمة السعودية الصينية في الرياض، ليشمل التعاون عبر التقنيات المتعلقة بالهيدروجين، ومصادر الطاقة المتجددة، واحتجاز الكربون وتخزينه.

وأكد البيان الختامي للقمة، على زيادة حجم الاستثمارات النوعية المتبادلة بين البلدين.

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كما أكد البيان على تطوير المشاريع الواعدة في تقنيات تحويل النفط إلى بتروكيماويات.

وشدد على أن تعزيز التعاون في مجال الطاقة بين البلدين يعد شراكة استراتيجية مهمة، مؤكدا على زيادة حجم التبادل التجاري غير النفطي.

ورحب البيان بتوقيع 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم في عدة مجالات، مشيرا إلى أهمية استقطاب الشركات الصينية لفتح مقرات إقليمية لها في السعودية.

ولفت إلى أهمية خلق بيئة استثمارية داعمة في إطار رؤية السعودية 2030، مؤكدا على تعميق التعاون الاستثماري مع السعودية في الاقتصاد الرقمي

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