البنتاغون يمنح عقداً بمليارات الدولارات لـ 4 من عمالقة التكنولوجيا

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية فوز كل من أمازون وغوغل ومايكروسوفت وأوراكل، بعقد حوسبة سحابية بمليارات الدولارات، كان على البنتاغون إلغاؤه وسط مزاعم أمازون بأن الرئيس السابق دونالد ترمب قد تدخل في الصفقة.

ينص العقد الذي تم الإعلان عنه مساء الأربعاء، على تزويد الجيش الأميركي بالخدمات السحابية المتاحة عالمياً حتى منتصف العام 2028.

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ويحق للفائزين المتعددين بالصفقة الحصول على إجمالي يصل إلى 9 مليارات دولار في إطار البرنامج.

قال مسؤولون في وزارة الدفاع في مؤتمر صحافي يوم الخميس، إن الاعتماد على العديد من شركات التكنولوجيا في الخدمات السحابية بدلاً من شركة واحدة فقط، سيجعل العمل أقل تكلفة وأكثر مرونة.

وقال جون شيرمان، كبير مسؤولي المعلومات في البنتاغون، إن العقد الجديد سيسمح للعسكريين الأميركيين في جميع أنحاء العالم بالوصول إلى معلومات سرية للغاية عبر "السحابة".

وأضاف شيرمان للصحافيين، أن ذلك يعني أن الضباط العسكريين في الأماكن النائية - على متن سفينة في المحيط الهادئ، على سبيل المثال - سيكون لديهم وصول أفضل إلى البيانات الحساسة عندما يكونون في أمس الحاجة إليها، وفق ما نقلته شبكة CNN.