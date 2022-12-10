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خلدون المبارك
خلدون المبارك الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للاستثمار
مبادلة للاستثمار

رئيس "مبادلة للاستثمار": 2023 عام صعب للاقتصاد العالمي وسنركز على اقتناص الفرص

خلدون المبارك: صندوق "مبادلة" سيركز على الفرص التي تخدم أهدافاً ذات مدى أبعد

دبي - العربية.نت
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قال الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للاستثمار التابعة لحكومة أبوظبي، خلدون المبارك، اليوم السبت، إن عام 2023 سيكون عاما صعبا للاقتصاد العالمي، لكن الصندوق سيركز على الفرص التي تخدم أهدافا ذات مدى أبعد.

وأضاف المبارك في مؤتمر السياسات العالمي في أبوظبي: "إذا نظرت إلى أفق عام واحد، نعم سيكون عام 2023 قاسيا. مع رياح معاكسة أكثر من الرياح المواتية في معظم الأماكن حول العالم".

وتابع: "ستكون هناك تعديلات كبيرة على التقييمات وضغوط الركود في العديد من الأماكن حول العالم، لكنني أنظر له بعين اقتناص الفرص" في مدى يتراوح بين 5 و10 سنوات.

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