بنك "ساب" يوافق على شراء مليون سهم وتخصيصها لبرنامج حوافز الموظفين

اقترح مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني "ساب"، شراء عدد من أسهم البنك وبحد أقصى مليون سهم، وذلك بغرض تخصيصها لبرنامج حوافز الموظفين طويلة الأجل.

وقال البنك في بيان له على سوق "تداول السعودية"، إن الأسهم المقرر شراؤها من فئة الأسهم العادية، وسيتم تمويل عملية الشراء من موارد البنك الذاتية.

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وأضاف البنك أن نسبة أسهم الخزينة لدى البنك حالياً من إجمالي فئة الأسهم محل الشراء تبلغ 0.20%.

وأفاد البنك أن الأسهم التي سيتم شراؤها لن يكون لها حق التصويت في الجمعيات العامة لمساهمي البنك.

وأوضح أنه سيتم التصويت على هذا القرار من قبل الجمعية العامة غير العادية القادمة والتي سوف يعلن عنها لاحقاً، وذلك حسب متطلبات الفقرة الرابعة من المادة الثانية عشرة من الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة، تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، وبعد أن يستوفي البنك كافة الشروط الـملاءة المالية الواردة في الفقرة الثالثة من المادة الثانية عشرة من الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة، تنفيذا لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، كما سيتم تقديم تقرير صادر عن المحاسب القانوني للشركة، حسب متطلبات هذه الفقرة.