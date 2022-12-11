"أبو معطي للمكتبات" تتعرض لهجوم إلكتروني يعطل نظام المبيعات

أعلنت شركة عبدالله سعد محمد أبو معطي للمكتبات، عن تعرض خوادم الشركة لهجوم إلكتروني يوم الخميس الماضي، نتج عنه تعطل النظام المالي ونظام المبيعات لعدد من فروع الشركة.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إنه تم التعامل فوراً من قبل إدارة التقنية بالشركة لإعادة تشغيل النظام، حيث إنه من المتوقع أن يتم تشغيل الفروع المتعطلة بشكل تدريجي ابتداء من اليوم الأحد 11 ديسمبر 2022.

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وأضافت الشركة أنه سيتم حصر الأثر المالي والآثار الأخرى التي يتوقع ظهورها خلال الربع المالي الحالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022.

وذكرت الشركة أنه سيتم الإعلان لاحقاً عن أي مستجدات بهذا الخصوص.