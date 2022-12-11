اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
تويتر

"تويتر" تعيد إطلاق خدمة التوثيق الزرقاء بسعر أعلى لمستخدمي "أبل"

مقابل 11 دولارًا شهريًا

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

كشفت شركة تويتر أنها ستقوم يوم غد بإطلاق نسخة جديدة من خدمة التوثيق الزرقاء Twitter Blue بسعر أعلى لمستخدمي شركة أبل.

وأوضحت منصة التواصل الاجتماعي أنه سيكون بإمكان المستخدمين الاشتراك في النسخة الجديدة مقابل 8 دولارات شهريا عبر الموقع ولكن مقابل 11 دولارًا شهريًا عبر تطبيق Apple.

اقرأ المزيد: ماسك يعلن أخيراً موعد وتفاصيل خطة "التوثيق".. "الأزرق" لن يليق بالجميع!

تأتي هذه الخطوة فيما تبحث شركة "تويتر" عن طرق لتعويض بعض الرسوم المفروضة من قبل متجر التطبيقات، بحسب ما أشارت بعض التقارير الإعلامية.

كان إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، قد أعلن في تغريدة نشرها في 25 نوفمبر 2022، أن تويتر ستطلق مؤقتًا ميزة توثيق الحسابات على المنصة بمختلف أنواعها.

وأوضح ماسك أن العلامات ستتخذ ألواناً مختلفة حسب الجهة، حيث سيتم اعتماد اللون الذهبي للشركات، والرمادي للحسابات الحكومية، والأزرق للأفراد.. مشاهير كانوا أم لا.

وسيتم التحقق من جميع الحسابات الموثقة يدويًا على تويتر، قبل تفعيل خدمة التوثيق.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
خيانة ملكية.. هاري وميغان في مرمى الانتقادات بسبب الوثائقي المثير للجدل خيانة ملكية.. هاري وميغان في مرمى الانتقادات بسبب الوثائقي المثير للجدل
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط