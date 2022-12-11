سيارات
"سكودا" التابعة لمجموعة "فولكسفاغن" تدرس الانسحاب من الصين
سكودا تتطلع للتركيز بصورة أكبر حاليا في الهند
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نقلت مجلة أوتوموبيل-فوخه الأسبوعية عن كلاوس زيلمر الرئيس التنفيذي لشركة سكودا أوتو التشيكية لصناعة السيارات، التابعة لمجموعة فولكسفاغن، القول إن الشركة تدرس الانسحاب من الصين وستتخذ قرارا نهائيا بهذا الشأن العام المقبل.
وقال زيلمر "المنافسة محتدمة جدا هناك، لذلك سندرس مع شريكنا في المشروع المشترك الصيني كيفية المضي قدما... وإذا أردنا تركيز طاقتنا، فإن الأمر يستحق النظر في جميع السيناريوهات ثم اتخاذ القرار".
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وأضاف أن الشركة يمكن أن تفكر ببساطة في بيع السيارات في الصين بدلا من إنتاجها هناك أيضا.
وأشار إلى أن سكودا تتطلع للتركيز بصورة أكبر حاليا في الهند.
ولم ترد فولكسفاغن على الفور على طلب التعليق.
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