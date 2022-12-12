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ميزانية السعودية

"SAMI" السعودية: 95 مليار ريال مساهمة متوقعة بالناتج المحلي في 2030

تعتزم التركيز على المسيرات وأجهزة الرادار والأمن الإلكتروني

دبي - العربية.نت
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توقعت الشركة السعودية للصناعات العسكرية "SAMI" أن تسهم بـ 95 مليار ريال في الناتج المحلي في 2030

وتعتزم "SAMI" التركيز على المسيرات وأجهزة الرادار والأمن الإلكتروني.

والشركة السعودية للصناعات العسكرية هي كيان وطني مملوك بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة تأسس في مايو 2017م، يعنى بتطوير ودعم الصناعات الدفاعية في المملكة العربية السعودية وتعزيز اكتفائها الذاتي، ويلعب دورا رئيسيا في توطين 50% من إنفاقها الدفاعي ضمن أبرز مستهدفات رؤية السعودية 2030، ويطمح ليكون ضمن أكبر 25 شركة دفاعية في العالم.

وتستهدف الشركة السعودية للصناعات العسكرية دعم هدف توطين 50% من إجمالي الإنفاق الدفاعي الحكومي في المملكة.

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