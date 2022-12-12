ميزانية السعودية
"SAMI" السعودية: 95 مليار ريال مساهمة متوقعة بالناتج المحلي في 2030
تعتزم التركيز على المسيرات وأجهزة الرادار والأمن الإلكتروني
وضع القراءة
100% حجم الخط
توقعت الشركة السعودية للصناعات العسكرية "SAMI" أن تسهم بـ 95 مليار ريال في الناتج المحلي في 2030
وتعتزم "SAMI" التركيز على المسيرات وأجهزة الرادار والأمن الإلكتروني.
مادة اعلانية
والشركة السعودية للصناعات العسكرية هي كيان وطني مملوك بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة تأسس في مايو 2017م، يعنى بتطوير ودعم الصناعات الدفاعية في المملكة العربية السعودية وتعزيز اكتفائها الذاتي، ويلعب دورا رئيسيا في توطين 50% من إنفاقها الدفاعي ضمن أبرز مستهدفات رؤية السعودية 2030، ويطمح ليكون ضمن أكبر 25 شركة دفاعية في العالم.
وتستهدف الشركة السعودية للصناعات العسكرية دعم هدف توطين 50% من إجمالي الإنفاق الدفاعي الحكومي في المملكة.
اقرأ أيضاً
-
وزير الاقتصاد السعودي للعربية: ميزانية 2023 تدل على نجاح الإصلاحات الاقتصاديةفيصل الإبراهيم: نمو القطاع غير النفطي خلال 9 أشهر من 2022 هو الأعلى في 12 سنة قصص اقتصادية
-
وزير المياه والزراعة السعودي: لدينا مشاريع أقرت بـ145 مليار ريالقال إن القطاع الخاص يوفر 65% من المياه المحلاة اقتصاد
-
وزير النقل للعربية: تنفيذ 19 منطقة لوجستية في السعودية خلال 2022الجاسر: القطاع يشهد تحولات كبيرة منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للنقل قصص اقتصادية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية