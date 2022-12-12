صفقة استحواذ محتملة لـ"أبوظبي للاستثمار" في السوق الهندية بـ400 مليون دولار

ذكرت صحيفة إيكونوميك تايمز‭‭ ‬‬الهندية، اليوم الاثنين، نقلا عن أشخاص مطلعين، أن صندوق الثروة السيادية، جهاز أبوظبي للاستثمار، يجري محادثات وصلت لمراحل متقدمة مع شركة لينسكارت الهندية لتجارة النظارات بالتجزئة بشأن استثمار يتراوح حجمه بين 350 مليون دولار و400 مليون دولار.

ويمكن أن يمنح هذا الاستثمار جهاز أبوظبي للاستثمار نحو 10% من أسهم لينسكارت، ومن المرجح أن يكون في شكل بيع ثانوي للأسهم.

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ولم ترد لينسكارت وجهاز أبوظبي للاستثمار على الفور على طلب من "رويترز" للتعليق.

وذكر تقرير الصحيفة الهندية أنه لم يتم بعد تحديد التفاصيل المتعلقة بالمستثمرين الذين سيخففون حصتهم وحجم ذلك، بينما من المتوقع صدور إعلان رسمي في غضون أسبوعين.

وكان جهاز أبوظبي للاستثمار، استحوذ من خلال إحدى الشركات المملوكة له بالكامل، على حصة تبلغ 20% من شركة "آي آي إف إل هوم فاينينس" الهندية المتخصصة في تمويل الإسكان الشعبي، مقابل 220 مليار روبية (282 مليون دولار).

يشار إلى أن جهاز أبوظبي للاستثمار، ينشط في تنفيذ صفقات استحواذ بالسوق الهندية، كان آخرها شراء حصة في "إتش.دي.إف.سي كابيتال" مقابل 24.09 مليون دولار.