صندوق الاستثمارات يستحوذ على 9.5% من أسهم "سكاي بورن رينيوبلز"

أعلن صندوق الاستثمارات العامة، اليوم الاثنين، استحواذه ما يصل إلى 9.5% في شركة "سكاي بورن رينيوبلز" المتخصصة عالمياً في مجال تطوير وتشغيل تقنيات إنتاج الطاقة باستخدام الرياح البحرية، إلى جانب "غلوبال إنفراستراكتشر بارتنرز" الذي يُعد أحد أهم المدراء العالميين في إدارة الأصول في قطاع البنية التحتية.

وقال الصندوق في بيان، إن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز جهود مشاركة صندوق الاستثمارات العامة في تمكين نمو مصادر الطاقة النظيفة، وذلك عبر الاستثمار في منصة لإنتاج طاقة الرياح البحرية في عدة مناطق حول العالم.

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تشمل أصول شركة "سكاي بورن رينيوبلز" حصصاً في مشاريع قائمة أو قيد التنفيذ في كل من ألمانيا وفرنسا وتايوان، إلى جانب مشاريع متنوعة ومستقبلية بهدف إنتاج أكثر من 30 غيغاواط من طاقة الرياح البحرية.

وتمتلك "سكاي بورن رينيوبلز" خبرات تمتد إلى أكثر من 20 عاماً في مجال التطوير، إضافة إلى سجل واسع من الإنجازات يشمل تطوير ما يقارب 7 غيغاواط حالياً، بالإضافة إلى التواجد في أكثر من 15 دولة في أوروبا وآسيا والدول المطلة على المحيط الهادئ.

ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة عدداً من الاستثمارات الاستراتيجية في قطاعات منخفضة الكربون مثل المركبات الكهربائية، ومشاريع الطاقة الشمسية التي يهدف الصندوق فيها لتطوير 70% من قدرة توليد الطاقة المتجددة في المملكة بحلول عام 2030.

ومن ذلك استثمارات متعددة في قطاع الطاقة المتجددة، مثل شركة أكواباور ومشروع سدير للطاقة الشمسية ومشروع شعيبة للطاقة الشمسية وقطاع المركبات الكهربائية من خلال الاستثمار في شركة السباقات البحرية الكهربائية المحدودة E1 Series، ولوسِد موتورز، وسير.

وأعلن الصندوق في سبتمبر 2021 عن نية تأسيس مبادرة السوق الطوعية لتداول الائتمان الكربوني من قبل صندوق الاستثمارات العامة ومجموعة تداول السعودية، والتي نتج عنها تنظيم مزادها الأول والأكبر من نوعه على مستوى العالم لتداول 1.4 مليون طن من الائتمان الكربوني في أكتوبر 2022.

من جانبه، قال نائب المحافظ، ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات الدولية في الصندوق تركي النويصر:" تؤكد هذه الصفقة على تعزيز استهدافنا للاستثمار في القطاعات منخفضة الكربون، الذي يشمل مشاريع في مجال الطاقة الشمسية، وتوليد الطاقة، والمركبات الكهربائية، وطاقة الرياح البحرية التي تلعب دوراً أساسياً في تعزيز الجهود العالمية لخفض انبعاثات الكربون، ونعتقد أن هناك فرصاً واسعة للنمو لشركة "سكاي بورن رينيوبلز."

وأضاف: "سيساهم استثمار الصندوق في "سكاي بورن رينيوبلز" وشراكته مع "غلوبال إنفراستراكتشر بارتنرز" في تمكين الاستدامة والابتكار في التقنية، الأمر الذي يساهم في تعزيز مكانة المملكة بوصفها ممكنة لصناعات المستقبل وصانعة للفرص الجديدة".

ومن جهته، قال الشريك المؤسس لصندوق "غلوبال إنفراستركتشر بارتنرز، مات هارييس: "نحن سعداء بكون صندوق الاستثمارات العامة أحد المستثمرين في "سكاي بورن رينيوبلز"، حيث تلعب طاقة الرياح البحرية دوراً جوهرياً في التحول إلى الطاقة النظيفة والمتجددة. ويؤكد هذا الاستثمار التزامنا بهذا التحول وذلك من خلال النمو المتزايد لتوليد الطاقة المتجددة العالمية".

ويتماشى الاستثمار مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة التي تهدف إلى بناء شراكات اقتصادية استراتيجية على المدى الطويل لتحقيق عوائد مستدامة، وإطلاق فرص اقتصادية واعدة عالمياً تُسهم في تمكين القطاعات الاستراتيجية وتطويرها وفق مستهدفات الصندوق الرامية إلى تعظيم أصوله، وتنويع مصادر دخل المملكة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.