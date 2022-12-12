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البابطين الغذائية
البابطين الغذائية
سوق السعودية

"البابطين الغذائية" توصي بتوزيع 5% أرباحاً نقدية عن النصف الأول

بواقع 0.5 ريال للسهم

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة عبد العزيز ومنصور إبراهيم البابطين "البابطين الغذائية"، اليوم الاثنين، عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2022، بإجمالي 1.7 مليون ريال لعدد 3.4 مليون سهم.

وقالت "البابطين الغذائية" في بيان على "تداول السعودية"، إن حصة السهم من التوزيع 0.5 ريال، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 5%.

وأضافت أن أحقية الأرباح تكون لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والمسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والذي سوف يحدد لاحقاً.

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