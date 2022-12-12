"سدكو كابيتال" يوقع اتفاقية شراء مجمع تجاري بمدينة جدة بقيمة 492.5 مليون ريال

أعلنت الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية "سدكو كابيتال" بصفتها مدير صندوق "سدكو كابيتال ريت"، عن توقيع اتفاقية شراء مجمع تجاري بمدينة جدة، بقيمة 492.5 مليون ريال (غير شاملة لضريبة التصرفات العقارية وتكاليف الاستحواذ الأخرى).

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن العقار يقع بحي الشاطئ بمدينة جدة على طريق الملك عبد العزيز وبمساحة أرض إجمالية قدرها 29.7 ألف متر مربع.

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وأضافت أن العقار مطور تطويراً إنشائياً ومدراً للدخل بصافي مساحات تأجيرية تقدر بـ 21 ألف متر مربع وبإجمالي دخل يصل إلى 39 مليون ريال سنوياً.

وأوضحت أن الاتفاقية تكون مشروطة باستكمال الإجراءات النظامية لزيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق عن طريق طرح وحدات إضافية والتي منها إتمام إجراءات الفحص النافي للجهالة والحصول على موافقة كل من هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية "تداول السعودية" ومالكي الوحدات وأي متطلبات نظامية أخرى.

ويتوقع مدير الصندوق أن يكون الأثر الناتج عن هذا الحدث إيجابياً بشكل عام على المحفظة العقارية للصندوق وعلى أداء ونتائج الصندوق، وذلك في حال اتمام عملية زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق واتمام الصفقة.