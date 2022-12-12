"سهل" تحصل على ترخيص "ساما" لمزاولة أنشطة تمويل المنشآت الصغيرة والتمويل الاستهلاكي

أعلنت الشركة السعودية لتمويل المساكن "سهل"، اليوم الاثنين، عن حصولها على موافقة البنك المركزي السعودي "ساما" على تعديل ترخيصها ليشمل ممارسة نشاط تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ونشاط التمويل الاستهلاكي بالإضافة لنشاط التمويل العقاري.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، إنها ستبدأ إجراءات تعديل النظام الأساسي لعرضه على الجمعية العامة غير العادية وتعديل السجل التجاري.

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وأضافت أن هذه الخطوة تعد جزءا من استراتيجية الشركة لتطوير أنشطتها وتحديث منتجاتها ودعم سوق التمويل بالمنتجات المناسبة التي من شأنها المساهمة في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

وتوقعت الشركة أثراً مالياً إيجابياً لهذه الأنشطة على المدى المتوسط والبعيد.