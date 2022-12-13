أدنوك تدعو البنوك للحصول على أدوار في الطرح العام لأنشطة الغاز

قال مصدران مطلعان لرويترز إن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) دعت البنوك الاستثمارية للتقدم للحصول على أدوار في الطرح العام الأولي لأعمال الغاز الخاصة بها العام المقبل.

وقال مصرفيون مطلعون على الأمر إن أدنوك أرسلت طلبا إلى عدد مختار من البنوك الأسبوع الماضي لتقديم مقترحات للعمل كمنسقين عالميين مشتركين ومديري دفاتر في الاكتتاب العام، للانضمام إلى بنك غولدمان ساكس في إطار تحالف مخطط له.

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وامتنعت أدنوك عن التعليق.

وقال مصدران آخران لرويترز الشهر الماضي إن أدنوك تدمج وحدتها لمعالجة الغاز وفرعها للغاز الطبيعي المسال في كيان واحد مدرج، وقد أشركت بنك غولدمان ساكس في الصفقة.

وكانت أدنوك قالت في 28 نوفمبر/تشرين الثاني إن دمج الكيانين سيوجد واحدة من أكبر شركات معالجة الغاز في العالم بطاقة معالجة تبلغ نحو 10 مليارات قدم مكعبة قياسية في اليوم.

تعمل أدنوك على زيادة تركيزها على سوق الغاز مع سعي أوروبا لاستبدال جميع واردات الطاقة الروسية بحلول منتصف عام 2024 بعد خفض الإمدادات منذ فرض العقوبات الغربية على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.

وتخطط أدنوك لمنح المستثمرين حصة أقلية في الشركة الجديدة من خلال طرح عام أولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية العام المقبل.