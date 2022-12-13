إعادة إمكانية الاشتراك في "تويتر بلو" لمستخدمي الإنترنت ونظام "آي.أو.إس"
استبدال علامة "رسمي" بعلامة ذهبية على بعض حسابات الأعمال
أعلنت شركة تويتر، عن إعادتها إمكانية الاشتراك في خدمة تويتر بلو لمستخدمي منصة التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت وعلى نظام تشغيل "آي.أو.إس" التابع لشركة أبل، موضحة أنها استبدلت علامة "رسمي" بعلامة ذهبية على بعض حسابات الأعمال على المنصة.
وقالت الشركة، يوم الاثنين، إن مشتركي خدمة تويتر بلو، سيحصلون على إمكانية الوصول إلى مميزات للمشتركين فقط، مثل القدرة على تعديل التغريدات، فيما تحصل الحسابات الحكومية على علامة رمادية، حسبما نقلت "رويترز"
وأُطلقت خدمة تويتر بلو في البداية في أوائل نوفمبر قبل إيقافها مؤقتا مع انتشار الحسابات المزيفة. وكان من المقرر إعادة إطلاقها في 29 نوفمبر، لكنها تأجلت مجددا.
وكانت خدمة "تويتر بلو"، التي تتوفر مقابل اشتراك شهري قدره 7.99 دولار أميركية، وعدت المستخدمين بميزات إضافية إلى جانب علامة التوثيق الزرقاء، مثل: خفض نسبة الإعلانات إلى النصف، وتحرير التغريدات، والقدرة على نشر مقاطع فيديو أطول.
وتكتب تويتر عبارة "هذا الحساب موثّق لأنه مشترك في ميزة Twitter Blue" للحسابات التي دفعت للحصول على العلامة الزرقاء.
وتكتب عبارة "تم توثيق هذا الحساب، لأنه معروف في الحكومة أو الأخبار أو الترفيه أو فئة معينة أخرى" إلى جانب الحسابات التي وُثِّقت سابقاً.
-
"جي بي مورغان" يتوقع تحركات عنيفة لأسواق جنوب شرق آسيا في 2023رجح إمكانية هبوط حاد يتبعه ارتداد سريع لأعلى ثم انخفاض آخر حتى تستقر الأسواق قصص اقتصادية
-
العريان: القرارات الأولية الخاطئة للفيدرالي تصعب مهمة الاستقرار الاقتصادييرى أن "المركزي" الأميركي سيواجه خيارات غير سارة العام المقبل قصص اقتصادية
-
بلومبرغ: أرامكو تبحث مع مستثمرين تطوير حقل غاز الجافورة بـ110 مليارات دولارتواصلت مع شركات الأسهم الخاصة والصناديق الكبيرة التي تستثمر في البنية التحتية اقتصاد