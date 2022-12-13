إعادة إمكانية الاشتراك في "تويتر بلو" لمستخدمي الإنترنت ونظام "آي.أو.إس"

أعلنت شركة تويتر، عن إعادتها إمكانية الاشتراك في خدمة تويتر بلو لمستخدمي منصة التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت وعلى نظام تشغيل "آي.أو.إس" التابع لشركة أبل، موضحة أنها استبدلت علامة "رسمي" بعلامة ذهبية على بعض حسابات الأعمال على المنصة.

وقالت الشركة، يوم الاثنين، إن مشتركي خدمة تويتر بلو، سيحصلون على إمكانية الوصول إلى مميزات للمشتركين فقط، مثل القدرة على تعديل التغريدات، فيما تحصل الحسابات الحكومية على علامة رمادية، حسبما نقلت "رويترز"

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وأُطلقت خدمة تويتر بلو في البداية في أوائل نوفمبر قبل إيقافها مؤقتا مع انتشار الحسابات المزيفة. وكان من المقرر إعادة إطلاقها في 29 نوفمبر، لكنها تأجلت مجددا.

وكانت خدمة "تويتر بلو"، التي تتوفر مقابل اشتراك شهري قدره 7.99 دولار أميركية، وعدت المستخدمين بميزات إضافية إلى جانب علامة التوثيق الزرقاء، مثل: خفض نسبة الإعلانات إلى النصف، وتحرير التغريدات، والقدرة على نشر مقاطع فيديو أطول.

وتكتب تويتر عبارة "هذا الحساب موثّق لأنه مشترك في ميزة Twitter Blue" للحسابات التي دفعت للحصول على العلامة الزرقاء.

وتكتب عبارة "تم توثيق هذا الحساب، لأنه معروف في الحكومة أو الأخبار أو الترفيه أو فئة معينة أخرى" إلى جانب الحسابات التي وُثِّقت سابقاً.