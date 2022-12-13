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مكة للإنشاء والتعمير
مكة للإنشاء والتعمير
سوق السعودية

تعليق تداول سهم "مكة للإنشاء" في سوق الأسهم السعودية

لعدم الإعلان عن القوائم المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2022

دبي - العربية.نت
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أعلنت "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، عن تعليق تداول سهم شركة مكة للإنشاء والتعمير.

وقالت "تداول السعودية"، إنه نظراً لعدم التزام شركة مكة للإنشاء والتعمير بالإعلان عن القوائم المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2022م (تسعة أشهر) خلال المدة النظامية، فسيتم إعادة تعليق تداول السهم ابتداءً من اليوم الثلاثاء الموافق 13 ديسمبر 2022، حتى يتم الإعلان عن القوائم المالية.

كانت "تداول السعودية" قد أعلنت عن تعليق أسهم شركة مكة للإنشاء والتعمير، لجلسة تداول واحدة يوم الأحد 13 نوفمبر 2022، لعدم التزام الشركة بالإعلان عن القوائم المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2022 (تسعة أشهر) خلال المدة النظامية المحددة في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

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وذكرت "تداول السعودية"، حينئذ، أن تداول أسهم الشركتين يستأنف لمدة عشرين جلسة تداول ابتداءً من يوم الاثنين 14 نوفمبر 2022، تلي الجلسة التي تم تعليق التداول فيها، ويجب على الشركتين نشر القوائم المالية قبل نهاية يوم الأحد 11 ديسمبر 2022.

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