"السعودي الفرنسي" يوصي بتوزيع 9% أرباحاً نقدية عن النصف الثاني

أعلن البنك السعودي الفرنسي عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني لعام 2022، بإجمالي نحو 1.08 مليار ريال لعدد أسهم مستحقة للأرباح نحو 1.199 مليار سهم.

وقال البنك في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن حصة السهم من التوزيع تبلغ 0.90 ريال بعد خصم الزكاة، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 9%.

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وستكون أحقية الأرباح للنصف الثاني لعام 2022 لمساهمي البنك المسجلين لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد اجتماع الجمعية العامة، والذي سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق. وسيتم الإعلان عن تفاصيل اجتماع الجمعية العامة وتاريخ توزيع الأرباح في وقت لاحق.

كان البنك قد وزع أرباحاً نقدية صافية قدرها 901.49 مليون ريال عن النصف الأول من العام المالي 2022م للمساهمين المسجلين لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق والذي يوافق الموافق 21 يوليو 2022م بواقع 0.75 ريال للسهم الواحد وما يمثل 7.5% من القيمة الاسمية للسهم، وبذلك يبلغ مجموع صافي الأرباح الموزعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م مبلغ وقدره 1.981 مليار ريال، بواقع 1.65 ريال للسهم الواحد، وبما يعادل 16.50% من القيمة الاسمية للسهم.