"المصرية للاتصالات" و"جريد تليكوم" تتفقان على إنشاء كابل بحرى يربط بين مصر واليونان

وقعت الشركة "المصرية للاتصالات"، وشركة "جريد تليكوم" Grid Telecom إحدى الشركات التابعة المملوكة لمشغل نقل الطاقة المستقل (IPTO) في اليونان، اتفاقية لإنشاء كابل بحرى يربط مصر واليونان عبر البحر الأبيض المتوسط.

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري عمرو طلعت، إن هذه الاتفاقية تستهدف إنشاء كابل بحرى جديد يربط بين مصر واليونان عبر البحر المتوسط، وهو الأمر الذي يعزز قدرة مصر الاستراتيجية في مجال الكابلات البحرية الدولية، حيث ستفتح نقطة إنزال جديدة في شرق أوروبا في السواحل اليونانية؛ وهو ما يمثل ميزة استراتيجية خاصة أن أكثر من 90% من حركة البيانات بين الشرق والغرب تمر عبر الأراضي والمياه الإقليمية المصرية.

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وتأتي هذه الاتفاقية في إطار رؤية الشركة المصرية للاتصالات واستراتيجيتها التوسعية لتعزيز بنيتها التحتية وتوسيع رقعة شبكتها الدولية وتعدد نقاط الوصول إلى أوروبا، عن طريق فتح بوابة شرقية لأوروبا عبر اليونان، من خلال إنشاء نظام كابل بحري بين مصر واليونان ليربط مدينة بورسعيد بجزيرة كريت اليونانية.

ويعد الكابل الجديد من أقصر المسارات لنقل البيانات إلى منطقة البلقان في شرق أوروبا ومنها إلى وجهات أخرى في غرب أوروبا، بما يساهم في تعزيز وضع مصر الاستراتيجي كمركز عالمي لخدمات الاتصالات ومرور البيانات بين الشرق والغرب.

وقال عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات: "تعمل المصرية للاتصالات باستمرار على التوسع في بنيتها التحتية الدولية وتطويرها وسيمنح تعاوننا مع شركة جريد تليكوم قيمة إضافية لشبكتنا الدولية القوية لتصل لأكثر من 140 نقطة اتصال في أكثر من 60 دولة في جميع أنحاء العالم".

من جانبه قال مانوس مانوساكيس رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة IPTO :" تبنت مجموعة IPTO مبادرة تهدف لتحويل اليونان إلى محور رئيسي للطاقة والبيانات، ذي قيمة جغرافية وسياسية عالية وموقع متميز عند ملتقى القارات الثلاث أوروبا وإفريقيا وآسيا. وفي هذا السياق، وبفضل أن مصر تعد مركزاً رئيسياً مهماً للاتصالات الدولية وملتقى لجميع الكابلات البحرية الدولية من الغرب إلى الشرق، سيكون هناك تعاونًا كبيرًا وفرصًا عظيمة تعود بالمكسب على الجميع".

الجدير بالذكر أن الشركة المصرية للاتصالات كانت قد وقعت في وقت سابق من هذا العام مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة جريد تليكوم مهدت الطريق لبحث السبل المتنوعة لتعزيز الربط بين مصر واليونان عبر ربط كابلات الألياف الضوئية الحالية والمستقبلية. وتبع ذلك توقيع اتفاقية تعاون مشترك للاستثمار في إنشاء هذا الكابل البحري والحصول على سعات دولية كبيرة بين مصر واليونان، والتوسع للربط بالدول المجاورة.