"المعمر لأنظمة المعلومات" توقع عقداً مع "السعودية للكهرباء" بـ40 مليون ريال

أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم آي إس"، عن توقيع عقد لتوريد وتركيب خوادم البنية التحتية مع الشركة السعودية للكهرباء بقيمة 40.2 مليون ريال (شاملا ضريبة القيمة المضافة).

وذكرت "المعمر لأنظمة المعلومات" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، أن مدة العقد سنة ميلادية، متوقعة ظهور الأثر المالي للعقد خلال الربعين الأول والثاني للعام المالي 2023.

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وأشارت الشركة إلى أنه لا توجد أطراف ذات علاقة في العقد.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة المعمر لأنظمة المعلومات، الدكتور عبدالله الغامدي، قال في وقت سابق خلال مقابلة مع "العربية"، إن قيمة العقود الجديدة لدى الشركة منذ مطلع 2022، تقارب 2.2 مليار ريال.

وتوقع الغامدي أن تقترب قيمة العقود الجديدة لدى الشركة من 3 مليارات ريال بحلول نهاية العام 2022.

وذكر الغامدي أن الشركة تركز على تطوير التقنيات، من أهمها الحوسبة السحابية، خاصة أنه توجد متطلبات خاصة بالأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية بأن تكون المعلومات داخل نطاق المملكة.