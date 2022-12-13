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بلومبرغ: "غولدمان ساكس" تخطط لإلغاء مئات الوظائف
لإعادة هيكلة أعمال "المجموعة" في قطاع الأفراد المتأثر بالوضع الاقتصادي العالمي
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تخطط مجموعة غولدمان ساكس، لإلغاء مئات الوظائف، وذلك لإعادة هيكلة أعمالها في قطاع الأفراد المتأثر بالوضع الاقتصادي العالمي.
وذكرت وكالة بلومبرغ أن المجموعة تخطط للتخلي عن 400 موظف في وحدة خدمات الأفراد التي تسجل خسائر بسبب تراجع الإيرادات.
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وكان الرئيس التنفيذي للمجموعة David Solomon، قال الأسبوع الماضي، إن المجموعة اتخذت قرارات لتخفيف النفقات دون ذكر التفاصيل، في وقت توقع المحللون تراجع أرباح المجموعة بـ44% خلال العام الحالي.
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