"رؤوم التجارية" توقع اتفاقية تسهيلات ائتمانية بـ30 مليون ريال مع "بنك الجزيرة"

أعلنت شركة "رؤوم التجارية" عن توقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع بنك الجزيرة (متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية) بقيمة 30 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن التمويل يهدف لدعم التوسع في استثمارات الشركة، وتنتهي مدة التمويل في 7 ديسمبر 2023.

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وأضافت أن اتفاقية التسهيلات مضمونة بسند لأمر يمثل 100% من قيمة التسهيلات لصالح بنك الجزيرة.

كانت وساطة كابيتال أعلنت عن إتمام عملية طرح 20% من رأسمال شركة رؤوم التجارية في السوق الموازية "نمو"، بسعر 80 ريالا للسهم ونسبة تغطية 740.8%.

تأسست "رؤوم التجارية" في العام 1992، ويبلغ رأس مالها الحالي 50 مليون ريال، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة بريد، وتعمل في تجارة الزجاج والمرايا وديكورات الألمنيوم وتركيبها.