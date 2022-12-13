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شركة نقي للمياه
شركة نقي للمياه
سوق السعودية

"نقي للمياه" توصي بتوزيع 10% أرباحاً نقدية

عن الربعين الثاني والثالث من 2022

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة نقي للمياه عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن الربعين الثاني والثالث من عام 2022، بإجمالي نحو 20 مليون ريال لعدد أسهم مستحقة للأرباح نحو 20 مليون سهم.

وقالت "نقي للمياه" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن حصة السهم من التوزيع ريال للسهم بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 10%.

وتكون أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العمومية التي تقر توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.

وسيتم الإعلان عن تفاصيل اجتماع الجمعية العامة وتاريخ توزيع الأرباح في وقت لاحق.

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